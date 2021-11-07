جواز سفر العاملة المنزلية.. تنبيه من «أبشر» بخصوص إجراءات التحديث

الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة أبشر، الأحد، الإجراءات المطلوبة بشأن تحديث بيانات جواز سفر العاملة المنزلية حال تعذر تحديثها.

وقالت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنَّ المستفيد في تلك الحالة يمكنه الدخول للمنصة ومن ثمّ الدخول لحسابه بمنصة أبشر أفراد، واختيار أيقونات «خدمات، خدمات، الجوازات، تواصل»، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي:

جاء ذلك توضيحا لاستفسار ورد للمنصة قال فيه أحد المستفيدين، جددت جواز العاملة المنزلية واستلمته صباح اليوم وحاولت أحدِّث عن طريق أبشر، فيأتيني الرد بأن الجواز محدث الخمس سنوات الماضية راجع الجوازات،، ماهو الحل؟

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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