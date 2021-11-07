«الصحة» تحذِّر من عدم استكمال جرعتي اللقاح.. وتوجه رسالة للمتأخِّرين

الرياض - محمد عبدالله - حذر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، اليوم الأحد، من التداعيات المرتبطة بعدم استكمال التطعيم بلقاحي كورونا وتأخر البعض في الحصول عليه.

وقال العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة كورونا في المملكة، إن لدينا من يتردد في الحصول على اللقاح لوجود معلومات مغلوطة وخاطئة أخرتهم.

وحثّ متحدث الصحة، على المبادرة بأخذ اللقاح اعتدادًا بأن معظم من تصل حالتهم إلى العناية الحرجة هم من غير مستكملي اللقاحات والتحصين.

وتاب: افتربنا من استكمال 22 مليون شخص للتطعيم.

وحث العبد العالي، على المبادرة بأخذ اللقاح مخاطبا من تأخروا في الحصول عليه بالقول: بادروا بأخذ اللقاح لأن معظم من تصل حالتهم إلى العناية الحرجة لم يستكملوا الجرعات.

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