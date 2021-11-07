بالأرقام.. إصابات ووفيات كورونا حول العالم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن أكثر من ربع مليار إصابة بفيروس كورونا منذ بدء جائحة كورونا تم تسجيلها حول العالم.

وأضاف العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة كورونا، أن عدد الوفيات تجاوز 5 ملايين و62 ألف حالة، فيما تجاوزت الجرعات 7 مليارات و200 مليون جرعة لقاح أعطيت حول العالم.

ومحليًا أعلن العبد العالي، عن بدء توريد لقاح فايزر؛ استعدادًا لإعطائها الفئة العمرية دون الـ 12 عامًا.

وحث العبد العالي، على المبادرة بأخذ اللقاح مخاطبًا من تأخروا في الحصول عليه بالقول: بادروا بأخذ اللقاح لأن معظم من تصل حالتهم إلى العناية الحرجة لم يستكملوا الجرعات.

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