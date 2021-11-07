القيادة البحرينية تهنئ الملك بالذكرى السابعة للبيعة

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم، معربا عن خالص تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، لمواصلة مسيرة الخير والعطاء، ومتمنيًا المزيد من النماء والازدهار للمملكة العربية السعودية وشعبها في ظل قيادته الحكيمة.
وأشاد بمتانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وما تشهده من تطور ونمو.
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