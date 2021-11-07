رسميا.. إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

حدثت هيئة الصحة العامة البروتوكول لقاعات الأفراح والمناسبات ومن أبرز التحديثات إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للقاعة، بالإضافة إلى توفير الباركود الخاص بتوكلنا وإلزام الحضور بمسحه مع التأكد من أن الحالة "محصن".
وكذلك السماح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام ببروتوكول صالونات التجميل، فضلا عن تعهد الشخص الداعي بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.
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