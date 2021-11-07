ضبط 329 دراجة نارية مخالفة في مختلف المناطق

القيادة البحرينية تهنئ الملك بالذكرى السابعة للبيعة هنأ ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه... المنامة: واس المنامة: واس 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

رسميا.. إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح حدثت هيئة الصحة العامة البروتوكول لقاعات الأفراح والمناسبات ومن أبرز التحديثات إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

دورات للتأهيل المهني بجامعة الأميرة نورة عقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من الدورات، وورش العمل المتنوعة، في المجالات العلمية، والصحية، والثقافية؛ وذلك بهدف... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن وزارة الصحة وضعت خطة مهنية لتطعيم الفئة العمرية 5- 11 عاما بلقاح فايزر... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

انطلاق معرض الثقافة العدلية في جامعة الأمير سلطان أعلنت وزارة العدل عن إطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض، يوم غد الاثنين ولمدة 3... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

تحديد أطراف مشاجرة وضبط سلاح ناري بحوزة أحدهم صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تمكنت من تحديد هوية أطراف مشاجرة تم تداولها في مقطع... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

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