استمرار الحالة المطرية في عسير حتى صباح الاثنين

وهطلت اليوم أمطار متفرقة على عدد من محافظات المنطقة شملت أبها وبيشة والحرجة وظهران الجنوب.
في غضون ذلك، أظهرت صورة جديدة للأقمار الاصطناعية، تشكل حزام رعدي ممطر ممتد اليوم الأحد، من الطائف وحتى جازان.
وشهدت أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، هطول أمطار بغزارة، وسط توقعات بأن تشمل أجزاء من منطقة الطائف.
وتوقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني وجود فرص لهطول الأمطار بدءا من غد الاثنين إلى يوم الخميس على عدة مناطق بينها الرياض والقصيم.
وأضاف القحطاني لـ “نشرة النهار” في قناة الإخبارية أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض الفترة المقبلة بشكل تدريجي حتى الدخول إلى فصل الشتاء.
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