تحديد أطراف مشاجرة وضبط سلاح ناري بحوزة أحدهم

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القيادة البحرينية تهنئ الملك بالذكرى السابعة للبيعة
هنأ ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أخاه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه...
رسميا.. إلغاء التباعد والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح
حدثت هيئة الصحة العامة البروتوكول لقاعات الأفراح والمناسبات ومن أبرز التحديثات إلغاء التباعد الجسدي والسماح بكامل الطاقة...
ضبط 329 دراجة نارية مخالفة في مختلف المناطق
نفذت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة. ونتج عن الحملة ضبط 329 دراجة نارية مخالفة،...
دورات للتأهيل المهني بجامعة الأميرة نورة
عقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، حزمة من الدورات، وورش العمل المتنوعة، في المجالات العلمية، والصحية، والثقافية؛ وذلك بهدف...
خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي إن وزارة الصحة وضعت خطة مهنية لتطعيم الفئة العمرية 5- 11 عاما بلقاح فايزر...
انطلاق معرض الثقافة العدلية في جامعة الأمير سلطان
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق معرض الثقافة العدلية "معرفة وإثراء" في جامعة الأمير سلطان الأهلية بالرياض، يوم غد الاثنين ولمدة 3...
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