شكرا لقرائتكم خبر عن 7 آلاف طالب وطالبة يؤدون غداً الاختبار الدولي «PIRLS» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يبدأ أكثر من سبعة آلاف طالب وطالبة من الصف الخامس الابتدائي الاختبار الدولي للفهم القرائي بيرلز PIRLS، وذلك لمدة ثلاثة أيام متواصلة حضورياً في 177 مدرسة في المناطق والمحافظات، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وتهدف وزارة التعليم من المشاركة في الاختبار إلى قياس مستوى مهارات الطلبة في القراءة والفهم والتحليل، ورفع مستوى نواتج التعلّم، وتطوير الخطط الدراسية والتطبيقات والإثراءات في المناهج، إلى جانب رفع مستوى نتائج المملكة في المؤشرات الدولية، ومقارنة النتائج بمستوى الأداء العالمي للفهم القرائي.

وتواصل الوزارة جهودها المشتركة في تهيئة الطلبة للاختبار نفسياً ومعرفياً، وتعزيز دور الأسر وأولياء الأمور في تحفيز أبنائهم، إلى جانب تقدير جهود المعلمين والمعلمات في تهيئة طلابهم، وتوفير الدعم الفني من مديري المدارس استعداداً للاختبار، وتنسيق الجهود في مكاتب وإدارات التعليم.