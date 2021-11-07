تكبدت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، خسائر بشرية ومادية كبيرة على أيدي الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بجبهات محافظة مأرب.
وأوضح “سبتمبر نت” أن الجيش الوطني خاض معارك طاحنة ضد المليشيا الإيرانية في الجبهات الجنوبية؛ إثر تسللات للأخيرة كسرها الجيش الوطني والمقاومة.
وأضاف أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي للجيش الوطني، استهدف مواقع وآليات وتعزيزات حوثية في مناطق بالجبهة الجنوبية؛ مما أدى إلى تدمير عربات وأطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.
على الصعيد نفسه، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت المليشيا في ذات الجبهات، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
07 نوفمبر 2021 – 2 ربيع الآخر 1443 06:58 PM
تدمير آليات عسكرية للمليشيا“الشرعية” تكبّد الحوثيين خسائر بشرية ومادية كبيرة خلال معارك طاحنة في مأرب
تكبدت مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد، خسائر بشرية ومادية كبيرة على أيدي الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بجبهات محافظة مأرب.
وأوضح “سبتمبر نت” أن الجيش الوطني خاض معارك طاحنة ضد المليشيا الإيرانية في الجبهات الجنوبية؛ إثر تسللات للأخيرة كسرها الجيش الوطني والمقاومة.
وأضاف أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعي للجيش الوطني، استهدف مواقع وآليات وتعزيزات حوثية في مناطق بالجبهة الجنوبية؛ مما أدى إلى تدمير عربات وأطقم ومقتل جميع من كانوا على متنها.
على الصعيد نفسه، شنّت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت المليشيا في ذات الجبهات، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.
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