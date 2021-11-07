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كشفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى من تشجير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بسواعد المتطوعين، وتعاون عدد من الجهات.
وأوضحت الهيئة أنه تم حتى الآن زراعة 3000 شجرة في مركز تربة، و3800 شجرة في مركز لينة، وزراعة 12000 شجرة في مركز قبه.
وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية التطوعية تستهدف زراعة 100 ألف شجرة من أشجار الطلح، والغضا، والسدر البري، والقرض الإفريقي، بهدف تنمية الغطاء النباتي، وتحقيق ضمان الاستدامة.
07 نوفمبر 2021 – 2 ربيع الآخر 1443 06:44 PM
بسواعد المتطوعين وتعاون عدد من الجهات“تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية”: زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى
كشفت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن زراعة 18 ألف شتلة في المرحلة الأولى من تشجير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بسواعد المتطوعين، وتعاون عدد من الجهات.
وأوضحت الهيئة أنه تم حتى الآن زراعة 3000 شجرة في مركز تربة، و3800 شجرة في مركز لينة، وزراعة 12000 شجرة في مركز قبه.
وأشارت الهيئة إلى أن المرحلة الأولى من حملة تشجير المحمية التطوعية تستهدف زراعة 100 ألف شجرة من أشجار الطلح، والغضا، والسدر البري، والقرض الإفريقي، بهدف تنمية الغطاء النباتي، وتحقيق ضمان الاستدامة.
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