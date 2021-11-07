«البا» تدعو جميع الشركات المتخصصة في تزويد وتركيب ألواح الطاقة الشمسية بتقديم عطاءاتها في الموعد المحدد لهذه المناقصة

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرات شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) لتنويع مصادر الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة، وذلك تماشيًا مع خطتها الاستراتيجية لتعزيز الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة لخلق القيمة المستدامة وبالتوافق مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 وأهدافها من حيث الطاقة المتجددة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يسر شركة البا – أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين – أن تدعو جميع الشركات المتخصصة في تزويد وتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتقديم عطاءاتها في الموعد المحدد لهذه المناقصة.

وعلى الراغبين في المشاركة زيارة الرابط التالي (والموجود في الستوري هايلايتس) وذلك للاطلاع على التعليمات والمواصفات واستلام المستندات لتقديم العطاءات. http://www.albasmelter.com/tender.