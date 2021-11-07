اخبار الخليج – مركز الإصلاح والتأهيل ينظم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لنزلاء المركز

محمد بن مسعود - الدمام - نظم مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بالتعاون مع إدارة الشئون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لعدد من نزلاء المركز، حيث قدم الدورة الأخصائية سارة بحر والأخصائية عبير أسماعيل.

وقد أشار الملازم أول حسن جميل الرويعي ضابط الشئون الصحية بالمركز إلى أن الدورة تهدف إلى التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها حين وقوع الحوادث البسيطة، معربا عن شكره وتقديره لإدارة الشئون الصحية والاجتماعية في تنفيذ وانجاح مثل هذه الدورات التدريبية التي تعود بالنفع والفائدة على النزلاء.

وقد تضمنت الدورة التعريف بأسس الإسعافات الأولية وأهمية تزويد المتدربين الخبرة الكافية بإجرائها عند وقوع الحوادث، فيما تم تقديم جلسات تدريبية حول كيفية تقديم الإسعافات، إضافة إلى تدريب المشاركين على خطوات السلامة في مواجهة الحالات الطارئة.