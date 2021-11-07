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متحدث «الصحة» يعلن عدد المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا في المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، الأحد، تحصين قرابة 22 مليون شخص بجرعتين في المملكة.

وأوضح متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الأسبوعي اليوم، أن أكثر من 46 مليون جرعة من لقاحات تم إعطاؤها في ، مؤكدًا المملكة تقترب من تحصين 22 مليون شخص بجرعتين.

وتابع متحدث «الصحة»: كلما تم تعزيز التحصين بالجرعة الثالثة التنشيطية من لقاحات كورونا سنكون في أمان.. فالجرعة التنشيطية آمنة ومتاحة للجميع.

وأشار إلى أن إصابات كورونا حول العالم تجاوزت ربع مليار إصابة مؤكدة، مشيرًا إلى أن الوفيات تجاوزت 5.06 مليون وفاة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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