متحدث «الصحة» يعلن بدء توريد لقاح فايزر لتطعيم فئة جديدة.. ويوجه رسالة لغير المحصنين

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، الأحد، بدء توريد لقاح فايزر استعدادا لإعطائها الفئة العمرية دون الـ 12 عامًا.

وقال متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الأسبوعي اليوم: «نقول لكم من القلب .. بادروا بأخذ اللقاح»، مشيرًا إلى أن معظم من تصل حالتهم إلى العناية الحرجة لم يستكموا الجرعات.

وأشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء أعلنت الموافقة على تطعيم الأطفال بين 5 - 11 عاماً بلقاحات كورونا، معبرًا عن ثقته من مأمونية وفعالية اللقاحات وفي ما تتخذه الهيئة من إجراءات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، إن سعادتنا ناقصة بسبب تردد بعض أفراد المجتمع في تلقي جرعات لقاحات كورونا أو ترددهم في استكمال التحصين.

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