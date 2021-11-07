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متحدث «الصحة» يعلن بدء توريد لقاح فايزر لتطعيم فئة جديدة.. ويوجه رسالة لغير المحصنين

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، الأحد، بدء توريد لقاح فايزر استعدادا لإعطائها الفئة العمرية دون الـ 12 عامًا.

وقال متحدث الصحة، في كلمته خلال المؤتمر الأسبوعي اليوم: «نقول لكم من القلب .. بادروا بأخذ اللقاح»، مشيرًا إلى أن معظم من تصل حالتهم إلى العناية الحرجة لم يستكموا الجرعات.

وأشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء أعلنت الموافقة على تطعيم الأطفال بين 5 - 11 عاماً بلقاحات ، معبرًا عن ثقته من مأمونية وفعالية اللقاحات وفي ما تتخذه الهيئة من إجراءات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، إن سعادتنا ناقصة بسبب تردد بعض أفراد المجتمع في تلقي جرعات لقاحات كورونا أو ترددهم في استكمال التحصين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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