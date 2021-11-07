«شؤون الحرمين» تقيم فعاليات ثقافية ومعرفية بالتزامن مع ذكرى البيعة السابعة

الرياض - محمد عبدالله - تقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بدءًا من يوم غد الاثنين وحتى نهاية الأسبوع، عدة فعاليات ثقافية ومعرفية، بالتزامن مع ذكرى البيعة السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- مقاليد الحكم.

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومشاركة عدد من المتحدثين ذوي الخبرة والتخصص.

وتتضمن الندوات العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تركز على جهود القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما قدمته للحرمين الشريفين وقاصديهما من رعاية واهتمام، في شتى المجالات.

يذكر أن الفعاليات ستقام في مقر الرئاسة العامة بمكة المكرمة (قاعة الشيخ محمد السبيل -رحمه الله-)، إضافة إلى ديوانية الرئاسة المستحدثة موخرًا.

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