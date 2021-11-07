الأحوال المدنية توضّح مزايا خدمة تقدير

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن الفئات المستفيدة من "خدمة تقدير"، وكذلك عن أهم مميزاتها.

وتفصيلًا، فقد أوضحت الأحوال المدنية، أن "خدمة تقدير" هي خدمة مخصصة للمواطنين والمواطنات الغير قادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدنية ويتم خلالها تقديم خدمات الهوية الوطنية لهم في أماكن تواجدهم.

وبينت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، أن الفئات المستفيدة من الخدمة هي:

1 – كبار السن.

2 – المرضى.

3 – ذوي الإعاقة غير القادرين على زيارة مكاتب الأحوال المدينة.

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