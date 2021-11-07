ديوان المظالم يوضّح مرفقات صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

الرياض - محمد عبدالله - حدد ديوان المظالم 4 مرفقات لصحيفة الاعتراض أمام المحكمة العليا

وقال الديوان في إنفوجراف توضيحي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي:

1- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض

2- صورة من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم

3-الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه

4- المستندات التي تؤيد الاعتراض فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر ، فيقدم ما يدل على ذلك ن وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.

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