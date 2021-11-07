اخبار السعوديه

ديوان المظالم يوضّح مرفقات صحيفة الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - حدد ديوان المظالم 4 مرفقات لصحيفة الاعتراض أمام المحكمة العليا

وقال الديوان في إنفوجراف توضيحي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي:

1- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض

2- صورة من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم

3-الصورة المسلمة إليه من الحكم المعترض عليه، والصورة المسلمة إليه من حكم المحكمة الإدارية إذا كان الحكم المعترض عليه قد أحال إليه في أسبابه

4- المستندات التي تؤيد الاعتراض فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر ، فيقدم ما يدل على ذلك ن وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطلاع على هذه المستندات.

اقرأ أيضًا:

ديوان المظالم يعلن انطلاق خدمة التبليغات القضائية للجهات الحكومية

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا