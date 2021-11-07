السعودية تستعد لاحتضان أكبر مهرجانات الإبل في العالم

الرياض - محمد عبدالله - تحتضن العاصمة السعودية الرياض ديسمبر المقبل أكبر مهرجان من نوعه في العالم والمتخصص في الإبل وعلامات جمالها والذي سيستمر لأكثر من أربعين يوماً جامعاً كبار المُلاّك من المملكة ودول الخليج والدول العربية وبعض المشاركين من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا.

ويرجّح أن يشارك في المهرجان عدد من الملاك يمتلكون نحو 33 ألف متن. وبدأ نادي الإبل المنظّم لمهرجان الملك عبدالعزيز في إنهاء مراحل استقبال طلبات المشاركة تمهيداً للإدراج في منافسات 19 فئة لكافّة الألوان الستة الأساسية في الإبل.

ويتنافس الجميع على جوائز مالية كبرى تفوق مجتمعة ربع مليار ريال سعودي، وأنهت الفرق الفنيّة إعداد الجدول الخاص بمزاين الإبل في النسخة السادسة للمهرجان وأطلقت التفاصيل للعموم وحددت انطلاقته في الأول من ديسمبر 2021م حتى 12 يناير 2022م.

وفتحت إدارة المهرجان فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص https://kacf.camelclub.gov.sa والذي ينتهي يوم 16 نوفمبر 2021 وسيكون ذلك وفق شروط فنيّة منها أن تكون الإبل مرقمّة إلكترونياً من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة. وتبلغ الإبل المرقّمة في السعودية نحو 1.4 مليون.

ويصاحب المهرجان الضخم المبني على مساحة 32 كيلومترا مربعا ويقع إلى الشمال الشرقي من الرياض بنحو 100 كم عروضاً ترفيهية وثقافية تجعل منه كرنفالاً عالمياً ويعمل فيه نحو خمسة آلاف فرد ويقصده السوّاح من مختلف دول العالم بأعداد تفوق 100 ألف زيارة يومية.

واستفاد المهرجان من الخطط الطموحة للحكومة السعودية فيما يتعلّق بالسياحة عبر تسهيلات تأشيرة الدخول بالطريقة الإلكترونية السريعة من مكان الإقامة أو بالإجراء الفوري في المطارات والمنافذ.

وتتوقع المملكة العربية السعودية جذب 50 مليون زيارة سياحية في 2022 وُيحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حراكاً هائلاً على الأصعدة الاقتصادية من خلال احتوائه على أسواق شعبية مختصة بمعروضات الأسر المنتجة إلى جانب سوق لبيع وشراء الإبل يعتبر الأضخم على مستوى منطقة الخليج من حيث الصفقات والتداول المالي بإجمالي يقترب من ثلاث مليارات ريال، أو عبر الجوانب الثقافية ذات المنبع الخاص بالموروث والاصالة الإنسانية من فنون وتراث.

ويتخلل المهرجان فعاليات في الشعر والمسرح والغناء وعروضاً في الترفيه تلبّي جميع الأعمار.

اقرأ أيضًا:

محصول الذرة بعسير.. وفرة في الإنتاج وقيمة غذائية عالية