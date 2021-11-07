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703 مخالفات لإجراءات كورونا الاحترازية خلال أسبوع.. والرياض تتصدر

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الرياض - محمد عبدالله - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كوفيد-19" (703) مخالفات وذلك خلال الفترة من 25 / 3 / 1443هـ وحتى 1 / 4 / 1443هـ .

حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(234) مخالفة، ومنطقة مكة المكرمة بـ(205) مخالفات، ومنطقة المدينة المنورة بـ (98) مخالفة ، تلتها منطقة حائل بـ(58) مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ(54) مخالفة، ومنطقة تبوك بـ(23) مخالفة، ومنطقة عسير بـ(17) مخالفة، ومنطقة الباحة بـ(6) مخالفات، ومنطقة القصيم بـ(6) مخالفات, ومنطقة جازان بـ(2) مخالفة، كما لم تسجل مناطق الحدود الشمالية والجوف ونجران أية مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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