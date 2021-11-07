«مواءمة» يضيف مميزات لتمكين ذوي الإعاقة من العمل في السعودية

الرياض - محمد عبدالله - في وقت تسعى فيه المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، في تمكين أبنائها من ذوي الإعاقة بما يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، يكشف برنامج مواءمة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إضافة جملة من المميزات في تطبيقه الخاص والذي يهدف لتقديم خدمة أفضل لذوي الإعاقة.

يأتي ذلك ضمن جهود متواصلة تسعى لتمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، بجانب مدّهم بكافة التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت لتوفير البيئة المناسبة لهم.

وجاءت المميزات الجديدة في التطبيق، ضمن جهود الوزارة في تحسينه لأصحاب الإعاقة، كون أن المميزات الجديدة جعلت رحلة الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر سهولة، حيث يُعد تطبيق مواءمة هو الدليل والمرجع للأشخاص ذوي الإعاقة للأماكن القابلة للتكييف في المملكة.

ويوفر تطبيق مواءمة جملة من المميزات، مثل: الاتصال بمرشد مبصر، والاتصال المباشر بمترجم لغة الإشارة، وإظهار المسافة والاتجاه للمواقع الموائمة، إضافة لميزة التفاصيل والصور الخاصة بالموقع الملائم، واستكشاف الأماكن الموائمة عبر الخريطة، بجانب خاصية القارئ الصوتي.

ومن الجدير ذكره، أن برنامج موائمة تم إطلاقه تطبيقًا لاستراتيجية المملكة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومدّهم بكافة التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق معايير واشتراطات محددة، تمكّن المنشأة من الحصول على الترخيص اللازم لتوظيفهم.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من البرنامج تحميل التطبيق لأجهزة (IOS) عبر الرابط: (https://bit.ly/3zADGBQ)، بينما لأجهزة (android) عبر الرابط: (https://bit.ly/3hZhaN1).

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