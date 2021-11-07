الصحة: تسجيل 40 إصابة جديدة بكورونا و64 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 548930 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 64 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 537858 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن إلى 8804 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 46.28 مليون، أمس السبت.

وقالت الصحة، إن من بين الجرعات المعطاة، 24.28 مليون جرعة أولى، و21.7 مليون جرعة ثانية، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.7 مليون شخص.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

اقرأ أيضًا:

«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة إلى 46.28 مليونا