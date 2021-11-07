خطة مهنية لتحصين الفئة العمرية 5 - 11 عاما في السعودية

وفيما يخص نسب التحصين، قال العبدالعالي إن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 46 مليون جرعة، فيما استكمل التحصين قرابة 22 مليون شخص.
وأضاف خلال المؤتمر الأسبوعي الخاص بمتابعة مستجدات الجائحة إن الجائحة مستمرة عالميا، وهناك دول تواجه إرتفاع في الإصابات بكورونا.
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