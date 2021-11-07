فتح بوابات سد الملك فهد ببيشة لتصريف 50 مليون متر مكعب

وأشار إلى أن هدف خفض مخزون السد من المياه لاستقبال أي كميات إضافية من السيول، ورفع منسوب المياه في الآبار الجوفية المحيطة بالسد, إضافة إلى الإسهام في تلبية احتياجات المزارعين من المياه.
يذكر أن سد الملك فهد في بيشة يعد من أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه، حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون متر مكعب, ويعد وادي بيشة أحد أكبر الأودية، حيث يزيد طوله عند موقع السد عن 250 كيلومتراً، وتبلغ مساحة تجميع السيول للسد ما يقارب 7600 كيلومتر مربع.
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