منح 412 متبرعا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 412 متبرعاً ومتبرعة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة نظير تبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية. وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات:

إبتسام بنت علي بن سعد روضة الغامدي، إبراهيم بن حسن بن أحمد آل شاحن عسيري، إبراهيم بن حسن بن مرزوق آل هاتج الشهراني، إبراهيم بن صالح بن إبراهيم الدغيثر، إبراهيم بن عبدالله بن شديد البشري، إبراهيم بن يحيى بن محمد شنيفي، أحمد بن ضيف الله بن عقاب الذكري العوفي، أحمد بن حسن بن يحيى الجابري، أحمد بن حسني بن سليمان طلبه، أحمد بن سالم بن عيد الوكله العطوي، أحمد بن عبدالرحمن بن إبراهيم علي رضا، أحمد بن عبدالرحمن بن آدم هوساوي، أحمد بن عزيز بن خميس دعيجاء الشراري، أحمد بن محمد بن سعيد آل شائع القحطاني، أحمد بن محمد بن هيازع البارقي، أحمدبن مسعد بن مساعد المسلمي الفهمي، أحمد بن مهدي بن مهدي آل زمانان، أحمد بن موسى بن علي خواجي، أحمد بن نادر بن منير الدلبحي العتيبي، أحمد زكري فرحان غزاوي، أسامة بن إبراهيم بن ساعد المعيقلي البلوي، أسماء بنت محمد بن أحمد آل دهمان عسيري، آسيا بنت حمدي بن عبدالحميد الحمراني، أسيل خالد بن مزهود بن معيض الحنفاء العماري، آسية بنت عدنان بن مصطفى الأماسي، أشواق بنت سعود بن عبدالله السلولي البيشي، أشواق بنت عبدالله بن سامح العوني المطيري، أصيل بن أحمد بن عبدالله السريعي، أصيل بن جابر بن مفرح الخالدي المالكي، أقدار بنت محمد بن عواد الجنيدي، العنود بنت سالم بن هادي الغبثاني المري، العنود بنت ضميد بن هادي الحواشي، العنود بنت محمد بن سيف آل سلطان القحطاني، أماني بنت سليمان بن حمد المرشودي، أمل بنت حسين بن علي المحامض اليامي، أمل بنت محمد بن يحيى مجرشي، أمل بنت منصور بن صالح الشريف، إيمان بنت عبدالله بن سليمان العيسى، أحمد بن عبدالله بن رخيص القاسمي الظفيري، أحمد بن إبراهيم بن أحمد آل جابر العسيري، أحمد بن محمد بن عبدالله الحفاف، أسامة بن سلطان بن علي البقيلي المالكي، أمجد بن وديع بن صالح مكين، أمل بنت عطية بن عياض الغامدي، بدر بن أحمد بن ضيف الله العشيشان الشراري، بدر بن مهدي بن حمدان الشيباني العتيبي، بشاير بنت إبراهيم بن صديق ياقوت، بكر بن إبراهيم بن سالم الحجيلي، بندر بن ملحق بن عاقل العضيله المطيري، بيان بنت مشعل بن مطلق الرويزن المطرفي، تالا بنت علي بن سعد بن مرعي العمري، تركي معيض محسن الحربي، ترفة بنت هادي بن علي آل مطارد، تركي بن جابر بن عبدالله آل خريص الدوسري، تركي بن مسعد بن ناجي البلادي الحربي، ثامر بن لافي بن مغني الفليحاني الشراري، ثامر عبيد عبدالله الأحمدي، ثمرة سعدي بن محمد الحارثي، جابر بن عمر بن جابر العطيفي المقعدي، جابر يحيى بن جابر آل عيسى، جزاء بن محمد بن عبيد السريع العصيمي، جمانة بنت علي بن عبدالله الحريقي، جميلة بنت عبدالله بن محمد آل شرماني، جنان بنت سعيد بن حسن الدبيسي، جواهر أحمد بن محمد مرعي، جود علي بن عبدالله موسى ناصر جلال، جوزاء بنت محمد بن ناصر آل سفران، حاتم بن عيدان بن عيدان الصيارفه العمري، حامد بن أحمد بن علي سفر العديني، حبيب بن فالح بن سفران العازمي العتيبي، حبيبه بنت علي بن راشد الغضبان المري، حزام بن سعود بن عويد السعدي البيشي، حزام بن عبيد بن عايض آل حزام الحارثي، حسام بن عبداللطيف بن مبروك الحريري الزهراني، حسام بن علي بن أحمد الصيباني، حسام بن ماضي بن صافق الصقيري العنزي، حسن بن حسين بن حسن آل عباس، حسن بن علي بن أحمد اعوجي شراحيلي، حسن بن مصلح بن محمد الطشلي آل سويدان، حسن بن مهدي بن علي ضبعان آل منصور، حسنة بنت حسن بن إبراهيم الزهراني، حسين بن حسن بن مفرح غزواني، حسين بن حمد بن حسين المنصور، حسين بن عبدالعزيز بن حسين آل صقر الشهراني، حسين بن علي بن محمد غالب علاالله، حسين بن يحيى بن محمد مشيخي، حكيمة بنت عبدالله بن حسن دعبل، حمد بن مهدي بن محسن آل فطيح اليامي، حمدان بن نايف بن محمد المظيبري الرشيدي، حمود بن محمد بن مناع عسيري، حورية بنت خلف بن عشوي المصلوخي العنزي، حورية بنت نغيمش بن شباط المضباني العنزي، خالد بن أحمد بن عبدالمجيد آل عبدالله العبدلي، خالد بن عابد بن ثابت الخباري الرشيدي، خالد بن علي بن صالح المشقاب، خالد بن محمد بن أحمد شوك، خالد بن محمد بن منور العجيرشي البلوي، خلود بنت جمعان بن غميص القارحي، خليل بن محمد بن عبدالعزيز الصايغ، دلال بنت حبيب بن معوض الرحيلي، دلال بنت سعد بن محمد الشهري، راشد بن جابر بن راشد الجربوعي المري، راكان بن أحمد بن عبدالله آل فضيلة، راكان بن دردح بن دشن آل مهري، رامي بن محمد بن مسعود آل هادي الحداد، راني بن مساعد بن سليمان الحجيلي، رجاء بن سالم بن سفر الدلبحي، رجاء بن عائد بن سعدي الرمالي الشمري، رحمة بنت خلوي بن شوعي صباحي، رغد محمد بن حمزة المحرز الشهري، رمزي بن هادي بن يحيى بن غفين آل شقيح، رنا بنت سعد بن مرزوق الغوازي، روان بنت محمد بن مسفر الدهاسي العتيبي، روان بنت يحيى بن علي الحزري الزهراني، روضة بنت عبدالهادي بن علي يلي، رويدة بنت رافع بن محمد الأشول العمري، ريان بن ناهس بن عبدالرحمن بن محمد الدغيلبي، ريان بن يوسف بن محمد الملوحي، ريم بنت علي بن حسن آل مدهش الغامدي، ريماس بنت خالد بن مصلح الحنتوشي العتيبي، زكريا بن سليمان بن يحياء اليحياء، زيد بن حسين بن زيد حوذان، زين العابدين بن حمد بن مسعود آل جريب، سارة بنت صالح بن سلمان حمد المغيري، سارة بنت عبدالعزيز بن عبدالله العريفي، سارة بنت عبدالله بن فهد الخيال سالم بن محمد بن دهمي الجعيدي، سالم بن محمد بن صالح بن حسين منيف، سالم بن محمد بن عامر الحقباني الدوسري، سالم بن يوسف بن سالم المجنون، سامي بن حمود بن عوض السويدي الشمري، سامي بن عوض بن محمد العتيبي، سحر بنت محمد بن صالح القشانين، سطام بن سعد بن رزيق الشيباني، سعد بخيت بن مبارك اليامي، سعد بن ساطي بن حنس العضيلة المطيري، سعد بن شايش بن عقلا الطويلعي العنزي، سعد بن عمار بن محمد آل مفلح الشمراني، سعد بن مبارك بن نمشان الربيعي الحارثي، سعد بن عوض بن سعد الشهراني، سعيد بن ظافر بن جابر آل هادي، سلطان بن عطاالله بن شليويح البشري، سلطان عاطف بن هادي الشهري، سلطان بن محمد بن أحمد آل شنان الغامدي، سلطان بن محمد بن عماش الثبيتي العتيبي، سلطان بن يحيى بن محمد آل غانم، سلطان بن حسين بن سعيد بن مدشوش، سلمان بن جمعان بن سعيد الغرابي القحطاني، سلمان بن عبدالمحسن بن علي آل مسعود القحطاني، سلمان محمد بن سويعد المرواني، سليمان بن إبراهيم بن سليمان الرشودي، سمهاء بنت ساري بن أحمد السهيمي، سميرة بنت محمد بن حامد الهلالي المالكي، سمية بنت حامد بن عبدالله العيسى، سيف بن أحمد بن مسفر التليدي، سيف بن بندر بن ملاوي السبيعي العنزي، سيف بن سعد بن سعود عجوني الرشيدي، شروق بنت حمود بن عويد الشيباني العتيبي، شريفة بنت صالح بن معيض العماري القرني، شلال بن محمد بن شلال الحريجي، شيخة بنت قعيد بن قاعد الفريدي الحربي، صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن الجاسر، صالح بن عبدالرحمن بن سليمان المحيميد، صالح بن عبدالعزيز بن عبدالله العسكر، صالح بن علي بن إبراهيم العمري الزهراني، صالح بن علي بن صالح أبو الهطيل الطويرقي، صالح بن مسعود بن زابن التليدي، يوسف بن حمود بن زائد الرويقي، صالحة بنت سعد بن مجدع الأسمري، صالحة بنت محمد بن هادي المشحكي الشهري، صباح بنت بخيت بن محمد الزهراني، صفية بنت عيسى بن غالب النعمي، صقر بن الحميدي بن حدجان الثبيتي العتيبي، صلاح بن سليمان بن صلاح الصبحي، طارق بن عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم، طلال بن علي بن دايش الهملان الشراري، عادل بن شويمي بن هليل المطرفي، عاطف بن محمد بن عبدالله العبيدي السلمي، عايض بن ناصر بن عبدالله المسفر، عبدالرحمن بن حمود بن الدويك الحسني العنزي، عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد حجي، عبدالرحمن بن حامد بن حسن الصبحي، عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن الحذيفي، عبدالرحمن بن عبدالله بن سعيد قرنان، عبدالرحمن بن علي بن سعيد آل مناخ الأسمري، عبدالرحمن بن محمد بن حمود الرجعان، عبدالرحمن بن مقنع بن عقيل الأمير، عبدالرحمن بن نجيب بن عبدالعزيز العلي، عبدالرحمن محمد علي سحاري، عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز المحارب، عبدالعزيز بن خاتم بن سميح الثبيتي العتيبي، عبدالعزيز بن صالح بن مسفر الزهراني، عبدالعزيز بن عائض بن راشد المتعب المطيري، عبدالعزيز بن علي بن ظافر الثابتي الشهري، عبدالعزيز بن غانم بن سليم الحويان الشراري، عبدالعزيز بن موسى بن محارب الطويلعي العنزي، عبدالكريم بن حامد بن سلمي السهلي الحربي، عبدالكريم بن عبدالله بن أحمد الفقيه الزهراني، عبدالله بن أحمد بن مفرج الحارثي، عبدالعزيز بن ثامر بن مران السبيعي العنزي، عبدالله بن ثمر بن نجم الصادري السلمي، عبدالله بن جبريل بن جراد الجابري، عبدالله بن خضر بن عبدالله المقبلي الزهراني، عبدالله بن سلطان بن خليف السبيعي العنزي، عبدالله بن سيف بن سعد أبوعامر القحطاني، عبدالله بن صالح بن أحمد المير، عبدالله بن علي بن سالمين الدهيبلي الصيعري، عبدالله بن مسعد بن هريسان السناني، عبدالله بن مغيب بن فاضل الملحي السبيعي، عبدالمجيد بن حمد بن حسين الغريب، عبدالمجيد بن خلف بن مهجع البريكات الشراري، عبدالمجيد بن شاهد بن زعل العياشي العنزي، عبدالمحسن بن عيسى بن عبدالله الخلف، عبدالهادي بن عجب بن علي آل هياش القحطاني، عبدالهادي بن محمد بن ناجي الثبيتي، عبد رب الرسول بن محمد بن علي الماجد، عبده بن محمد بن مساوي عمر، عتبة بنت مصطفى بن إبراهيم عتودي، عثمان بن عبدالله بن محمد المنبهي الشهراني، عجلان بن علي بن محمد العجلان، عدي بن حاتم بن محمد حكيم،عذبي بن حامد بن طارش العريفي الظفيري، عطاف بنت فياض بن محمد الحمود العازمي، عطية بن حسن بن عبدالله الطفيلي الزهراني، عطية بن محمد بن حسن طميحي، علي بن إبراهيم بن علي الهذيلي، علي 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بنت محمد بن الحسن علي الحسن النعمي، لطيفة بنت ماجد بن مصطفى فلاته، لوله بنت علي بن محمد مله الغامدي، ليلى بنت إبراهيم بن علي العبادي، ماجدة بنت إبراهيم بن محمد الشليل، مازن بن خلف بن محمد الميلبي الجهني، ماطر بن مقعد بن فايز الدلبحي العتيبي، مالك بن حمدان بن منسي العفيفي المالكي، مبارك بن سعد بن مبارك العلوي الحربي، مبارك بن مشراف بن عبدالله الجروي القحطاني، مبارك بن ناصر بن مبارك العاطفي القحطاني، مبخوت بن علي بن عبدالله الهمامي، متعب بن عايض بن محمد البلادي الحربي، محمد بن أحمد بن عبدالمحسن الظفيري، محمد بن أحمد بن علي آل ماطر عسيري، محمد بن أحمد بن يحيى الجابري، محمد بن أحمد بن مفرح آل زياد العسيري، محمد بن حماد بن محمد البطاح، محمد بن رميزان بن حويل آل بريك، محمد بن سالم بن سليم العوفي، محمد بن سعد بن سعيد آل عايش الشهراني، محمد بن سعيد بن محمد آل عايض الأحمري، محمد سهو حازم المطيري، محمد بن صالح بن علي الثويني، محمد بن ظافر بن علي آل عوض الاحمري، محمد بن عبدالله بن أحمد آل يحيى الشهري، محمد علي بن محمد بن علي المانع الزبيدي، محمد بن علي بن محمد حميدي الشهراني، محمد بن علي بن مسفر آل عالي الأحمري، محمد بن فايز بن محمد الجبيري البيشي، محمد بن مخلد بن ناصر المقاطي العتيبي، محمد بن موسى بن محمد القحطاني، محمد حسين مشبب القحطاني، محيا بن معوض بن يحيى القارحي، مدالله بن صلبوخ بن دبسان الدهمشي العنزي، مرتضى بن عبدالله بن صالح الهاشم، مروان بن عبدالعزيز بن عبدالكريم البركاني الحربي، مريفة بنت سعد بن عبدالهادي آل حبيان الدوسري، مسعود بن عايض بن حسن آل زملة القحطاني، مشاري بن طلال بن بلال الغزواني، مشاري بن إبراهيم بن صالح المداوي الدوسري، مشاري رشيد خلف الحربي، مشاعل بنت سعود بن فيصل المغيري العتيبي، مشاعل بنت شجاع بن ناصر الشيباني، مشاعل بنت محمد بن سعود الصرامي، مشعل بن شباب بن مطبع العضيله المطيري، مشعل بن عايض بن نامي العمري المالكي، مشعل بن محمد بن حسن الكعشي عسيري، معاذ بن سعد بن حذيفة الشتيلي المطيري، معاذ بن محمد بن يحيى أحمد، مفرح بن يحيى بن محسن مشيخي، مقرن بن علي بن محسن حكمي، منال بنت أحمد بن سعود الكناني الزهراني، منال بنت صالح بن عبدالرحمن النملة، منال بنت صنات بن عويض الشدادي الحارثي، منال بنت عبدالرحمن بن حسن الحميدي، منال بنت عمار بن إبراهيم مزيو، منال بنت محمد بن غزاي العصيمي العتيبي، منال بنت يحيى بن سليمان الودعاني، منصر بن مرزوق بن معيقل آل صليع اليامي، منصور بن أحمد بن صالح آل منصور الغامدي، منصور بن سعيد بن محمد آل جبران القحطاني، منصور بن سعيد بن مرعي آل طالع القحطاني، منى بنت أحمد بن عثمان عجيبي، منى بنت أحمد بن محمد عودة، منيرة بنت راجح بن مانع المنيعي، مها بنت محمد عبيد العردان الشمري، مهدي بن مانع بن صالح آل مستنير، مهند بن حجاج بن ظاهر الراشد، مهند بن حسين بن هادي سهلي، مهند بن سلمان بن سعد الجمعان، موسى بن محمد بن موسى الوريكي الحازمي، موضي بنت عبدالله بن مرزوق العصاي، موفق بن إبراهيم بن مرعيج بن رمال الشمري، موفق بن صالح بن سنيد اللهيبي الحربي، ميعاد بنت صالح بن محمد الصليح، نادر بن صالح بن سلامة الزمهري الحويطي، ناصر بن علي بن محمد بن علي آل سويدة، نايف بن خليف بن قنان الثابتي الشمري، نايف بن دخيل بن سلطان الطوالة الشمري، نايف بن سعد بن عبدالله الصقري، نايف بن عبدالله بن خليف القعيقعي الرويلي، نايف بن علي بن عطية المعافى المالكي، نايف بن مشعي بن مفلح آل ثامر، نجيب بن خيري بن علاء الله البيشي، نشمي بن اهلال بن عياد 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وعد بنت نبيل بن أحمد علام، ولاء بنت عبدالقادر بن عبدالله حنين آل عقيل، وليد بن عبدالقادر بن عبدالعزيز الشرقي، وليد بن عبدالله بن فهيد الشامري العجمي، وليد بن علي بن طاهر جبيع صيرم، وليد بن فالح بن سعد الوسيدي الحربي، ياسر بن حسن بن محمد القباري عسيري، ياسر بن دخيل الله بن ملوح المرشدي العتيبي، ياسر علي محمد برناوي، ياسمين علي مطلق الطامي، يحيى بن محمد بن سعد آل نخران القحطاني، يحيى بن محمد بن أحمد الأمير، يوسف بن أحمد بن جابر المالكي.