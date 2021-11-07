شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق التقديم الإلكتروني لبرنامج التدريب «تمهير» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يستهدف البرنامج خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية

- تقديم الطلبات في برنامج "تمهير" يتم عبر 4 خطوات إجرائية

- تُغلق فترة التقديم للبرنامج بعد 10 أيام من تاريخ إطلاقها

أطلقت أمانة الاحساء أمس الاحد 2 ربيع الآخر " 7 نوفمبر 2021" الخطوات الإجرائية الأولية، للتقديم على برنامج التدريب على رأس العمل ( تمهير ).

ويستهدف البرنامج خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية والذين لم يتم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، حيث سيتم تدريبهم على رأس العمل لدى الأمانة، على أن تُغلق فترة التقديم للبرنامج بعد 10 أيام من تاريخ إطلاقها.

وأشارت الأمانة إلى أن تقديم الطلبات في برنامج تمهير، يتم عبر 4 خطوات إجرائية تتضمن ( الدخول لبوابة الأمانة الإلكترونية أو الرابط الإلكتروني المخصص لذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للأمانة، التسجيل برقم هوية وكلمة مرور ، اختيار بوابة الأمانة ثم خدمات الموارد البشرية ويعقب ذلك تقديم طلب تمهير، تقديم الطلب وانتظار موافقة الإدارة العامة للموارد البشرية ).

وأكدت الأمانة على أن إطلاق برنامج " تمهير " يأتي في ظل مساعيها الهادفة إلى تعزيز جهود تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية ، والسعي إلى تقديم كافة الخدمات البلدية من خلال المنظومة التقنية وصولاً إلى رفع الإنتاجية والكفاءة، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية، بما يتواكب مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.