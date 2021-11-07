271 مبادرة في برنامج التحول الوطني لتحقيق 37 هدفا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمل برنامج التحول الوطني في مرحلته الأولى (2016 - 2020) على ما يزيد على 271 مبادرة فعالة مع الجهات الرئيسية المشاركة في البرنامج، لتحقيق 37 هدفا من الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030، متركزة في 8 أبعاد. كما اشتملت خطة برنامج التحول الوطني في مرحلته الثانية إسناد أهداف استراتيجية إضافية إلى برنامج التحول الوطني، وترتب على ذلك استحداث مبادرات جديدة تستوعب الأهداف الاستراتيجية المضافة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. 8 أبعاد للتحول الوطني 1- الارتقاء بالرعاية الصحية 2- تحسين مستويات المعيشة والسلامة 3- ضمان استدامة الموارد الحيوية 4- تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي 5- تحقيق التميز في الأداء الحكومي 6- تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته 7- الإسهام في تمكين القطاع الخاص 8- تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني المرحلة الثانية في 2021 أعلن عن المرحلة الثانية من برنامج التحول الوطني (2021 - 2025)، وفيها تم نقل 3 من أبعاد البرنامج بأهدافها الاستراتيجية ومؤشراتها ومبادراتها، ليستمر العمل عليها في برامج تنفيذية أخرى باختصاص أكبر يحقق الكفاءة المثلى، تلك الأبعاد هي: 1- الارتقاء بالرعاية الصحية 2- تحسين مستويات المعيشة والسلامة 3- تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني وتحدد دور البرنامج في مرحلته الثانية في 7 أبعاد تجمع 34 هدفا استراتيجيا بقيادة 7 جهات، هي: وزارة التجارة، وزارة الاستثمار، وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتنمية المعلومات، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط. أبعاد البرنامج في مرحلته الثانية: 1- ضمان استدامة الموارد الحيوية 2- تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي 3- تحقيق التميز في الأداء الحكومي 4- تمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته 5- الإسهام في تمكين القطاع الخاص 6- التحول الرقمي 7- تطوير الشراكات الاقتصادية

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