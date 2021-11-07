شكرا لقرائتكم خبر القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة سعود الصباح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لأمير دولة الكويت الشيخ نواف الصباح، في وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح.

وقال الملك «علمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لأمير الكويت الشيخ نواف الصباح، في وفاة الشيخ سعود الصباح.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».

وبعث الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الصباح.

وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وفاة الشيخ سعود عبدالله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».