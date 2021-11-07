مصر تحسم جدل نقص اللحوم والدواجن والخضروات والفاكهة من كافة أسواقها

محمد بن مسعود - الدمام - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص السلع والمنتجات الزراعية في كافة الأسواق المصرية.
وأوضحت وزارة الزراعة المصرية حقيقة الأمر، اليوم الأحد، فنفت في بيان رسمي تلك الأخبار، وشددت على أن مختلف المنتجات والسلع الغذائية متوافرة للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن منتجات مثل الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن وغيرها من السلع الغذائية تتواجد في كافة فروعها ومنافذها على مستوى مصر.
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كما بينت وزارة الزراعة أنها منتظمة في ضخ كميات إضافية من كل تلك المنتجات الغذائية، بغرض زيادة المعروض وضمان استقرار أسعارها.
وكانت وزارة الزراعة المصرية حسمت الأسبوع الماضي شائعة متداولة تتعلق باستيراد شحنة من الموز الفاسد.
وأكدت في بيان رسمي لها أن كافة الشحنات الغذائية والمحاصيل الزراعية المستوردة من الخارج آمنة وسليمة للاستهلاك الآدمي.
وكانت شائعة أخرى لاقت تداولا بين المصريين في أواخر الشهر الماضي، والتي تتعلق بوجود أزمة قمح في مختلف المحافظات المصرية، والتي نفتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.
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