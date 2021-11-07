الأرصاد: هطول أمطار على الرياض والقصيم بدءًا من الغد وحتى الخميس (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

توقع حسين القحطاني المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عن وجود فرصة لهطول الأمطار بدءا من غد الإثنين إلى يوم الخميس على مناطق الرياض القصيم.

وأضاف القحطاني لـ “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية” أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض الفترة المقبلة بشكل تدريجي حتى الدخول إلى فصل الشتاء.

وتابع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد أننا مازالنا في فصل الخريف وقد تعاود درجات الحرارة إلى الاعتدال مرة أخرى.