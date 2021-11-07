محمد بن مسعود - الدمام - عاجل: أنباء عن سقوط الفلج وتعرف على كلمة العرادة التي ستعجل بالتهام الحوثي كل مأرب

أكد مصدر خاص بأنه إذا صح الخبر

معنى ذلك أن ما قاله العرادة وسبق قاله العكيمي محافظ الجوف سابقا، يخرج من مشكاةٍ واحدة.

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وذكر الناشط عبدالله بن علي جابر اليافعي في منشور على صفحته في الفيسبوك، أن العراده محافظ مأرب قال في كلمته أمس إن الحوثي لن يدخل مأرب حتى لو قام حسين بدر الدين الحوثي من قبره.

وأضاف: بهذا نفهم أن جميع المديريات التي تتبع مأرب ودخلها الحوثي وفرض سيطرته عليها إلى الآن العراده لا يعتبرها من مارب وإنما مأرب عنده فقط المديرية وحقول النفط بصافر. والتي يوشك الحوثي أن يدخلها وخاصة بعد تحدي العراده للحوثه وهذا لايعتبر تحدي إنما استنهاظ همم الحوثه وشحنهم نفسيا للتقدم ودخول مأرب المدينة وحقول نفطها بصافر.

وخلاصة الكلام سيظهر العراده من إسطنبول ويقول لقد خذلنا التحالف ولم يقدم لنا شيئآ.

وختم: واربطو على هذي الخلاصة في الأيام القليلة القادمة.