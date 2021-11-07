اخبار الخليج – المفتش العام يطلع على جهود الهيئة في مجال تسريع وتيرة التحول الرقمي

محمد بن مسعود - الدمام - قام سعادة اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة المفتش العام بوزارة الداخلية بزيارة إلى مقر هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الرئيسي، حيث كان في استقباله السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والدكتور زكريا أحمد الخاجة نائب الرئيس للتحول الإلكتروني.

وقد اطلع سعادة المفتش العام على أبرز الخدمات والتطبيقات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص وذلك في إطار رفع مستوى الأداء، وتعزيز جودة الخدمات الحكومية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين، حيث أعرب سعادته عن إشادته بجهود الهيئة في مجال تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتفعيل خطط التحول للجهات الحكومية بما يسهم في تحقيق تطلعات وتوجيهات الحكومة الموقرة.

واستمع سعادة المفتش العام لإيجاز حول دور الهيئة في توفير البيانات والاحصائيات، واتخاذ القرارات المبنية على المعلومات الدقيقة والموثوقة، وأهميتها في التشجيع على إطلاق المزيد من المبادرات الوطنية القائمة على الإبداع والابتكار، فيما أطلع سعادته خلال الزيارة على متحف الهيئة المصغر والذي يستعرض أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها.

وأشاد سعادة المفتش العام بالدور المميز الذي قامت به هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية خلال جائحة كورونا من خلال الدفع بعمليات التحول الرقمي في القطاع العام، مؤكداً ضرورة المواصلة على نفس النهج بما يعزز من مكانة المملكة ويجعلها قادرة على مواكبة أي مستجدات وتحديات، معرباً عن شكره لكافة منتسبيها لما يقدمونه من عمل وجهد في سبيل خدمة المواطنين والمقيمين.

من جانبه ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية هذه الزيارة التي تؤكد حرص واهتمام سعادة المفتش العام بتطبيق أعلى مقاييس الجودة في العمل، ومستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى ملتقى الهيئة الخاص بوضع خطط التحول الرقمي للجهات الحكومية للعام 2022 والذي نظمته مؤخرا، وحظي بإقبال وتفاعل من قبل مختلف الجهات الحكومية، مؤكداً على أهميته ودوره في التعرف على احتياجات هذه الجهات وتطلعاتهم بشأن استثمار التقنيات وتحويل الخدمات، بما يسهم في بناء خطة وطنية حكومية متكاملة للتحول الرقمي.