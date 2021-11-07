محمد بن مسعود - الدمام - اشتداد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين جنوب مأرب.. تطورات الساعات الأخيرة

أكدت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، كسرت مساء السبت هجمات عنيفة شنتها جماعة الحوثي في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، شمال شرق اليمن، وألحقت بها خسائر فادحة.

وذكرت أن قوات الجيش والمقاومة كسرت هجوما لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة “ذنة” جنوبي مارب، وكبّدت المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

قد يهمك ايضاً

إلى ذلك استمرت المعارك العنيفة على امتداد الجبهات الجنوبية للمحافظة.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان أن أبطال الجيش تمكنوا من سحق عدة أنساق من عناصر المليشيات الحوثية التي تم دفعها إلى جبهات مأرب.

وكانت قوات الجيش قد تمكنت أمس الأول من دحر المليشيا الحوثية من عدة مواقع في الجبهات الجنوبية للمحافظة التي تشهد معارك متواصلة منذ عدة أسابيع.