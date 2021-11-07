اخبار السعوديه

السعودية | 40 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

0 نشر
محمد جمعه 0 تبليغ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 40 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد الموافق 6/11/2021، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 64 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537.858 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548.930 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8804حالة.

 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا