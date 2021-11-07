شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 16 مخالفة بنظام الإقامة والعمل في 3 مناطق بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حملات رقابية مشتركة بالجبيل ورأس تنورة والخبر لمكاتب عمل الشرقية

- التأكيد على استمرار هذه الحملات على مستوى الشرقية عبر ٦ مكاتب للعمل

اطلق مكتب عمل الجبيل و الخبر ورأس تنورة حملات رقابية مشتركة، لتتبع تطبيق نظام الإقامة والعمل، فيما شارك مكاتب العمل عدة جهات حكومية بمشاركة الرافد الأمني.

وقد شملت حملة محافظة الجبيل ورأس تنورة أنشطة مختلفة تنوعت بين محلات تجارية ومزارع، بمنطقة الجعيمة بالإضافة للشركات والمصانع.

وأسفرت الحملة المشتركة عن " ضبط عدد من المخالفات أبرزها ٦ مخالفات للمادة ٣٩ الخاصة بتشغيل العمالة لدى الغير، وتم رصد مخالفات متنوعة بتشغيل الوافد في مهن موطنة خاص بالمواطنين السعوديين، ومخالفات عدم التأمين الصحي على الموظفين".

وفي الخبر نُفذت الجولة الرقابية على أحد المجمعات التجارية بمشاركة بلدية الخبر و شرطة الخبر، واسفرت عن " ضبط ١٠ مخالفات لنظام العمل و الاقامة، شملت توطين وعدم وجود عقد ، مع ضبط عدد ٢ وافدين بلاغ تغيب و عدد ٣ إنذارات "

وشدد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل على ضرورة تطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة بنظام العمل.

وأكد أن هذه الحملات مستمرة من قبل مراقبي العمل على مستوى الشرقية عبر ٦ مكاتب للعمل اضافة لإدارة الرقابة بفرع الوزارة، وهذه الجولات الرقابية أما حملات تتبع مكاتب العمل أو حملات بمشاركة جهات أخرى ، مبينا بقول نحن جميعاً نعمل لما فيه صالح الوطن والمواطن، ونهيب بالمواطنين بالتواصل على الرقم الموحد " ١٩٩١١ " والتبليغ عن أي مخالفة أيضاً عبر تطبيق " معاً للرصد ".

وقد اثنى المقبل، على الجهود المبذولة من قبل الفرق الرقابة بالمنطقة خلال الحملات الرقابية.