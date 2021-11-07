شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية في ذكرى البيعة : سبع سنوات مليئة بالتحديات والإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الذكرى السابعة تُرسخ معاني التعاضد والتلاحم بين القيادة والشعب

أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية أن ذكرى البيعة السابعة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ نستلهم فيها مع تحقق على مدى سبع سنوات من الانجازات التي كانت مليئة بالتحديات.

وأوضح سموه : أن المملكة كان لها دور ريادي بارز خلال ترؤسها مجموعة العشرين لتكون سباقة في معالجة أثار كوفيد 19 التي اجتاحت العالم من خلال تقديم العديد من البرامج الصحية والاقتصادية والتعليمة والاجتماعية في ظل القيادة الحكيمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، والمتابعة الحثيثة من لدن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين - حفظه الله-، تخطو خطواتٍ واثقة، نحو استمرار مسيرة التقدم والازدهار، والنماء والتطوير، والحضور المؤثر والفعال على الساحة الدولية، بتوجيهات حكيمةٍ ورؤية سديدة.

وأضاف سموه: في الذكرى السابعة لهذه المناسبة العزيزة تُرسخ معاني التعاضد والتلاحم بين القيادة والشعب، وتؤكد أن المملكة تمضي ولله الحمد نحو المجد ، بخطط تنموية عملاقة، تسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، التي تحقق الأهداف المنشودة من رؤية المملكة2030، يكون المواطن فيها حجر الزاوية والارتكاز، والأساس المتين الذي تُبنى عليه ولأجله هذه المنظومة ، سائلاً الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير، وأن يحفظهما ويحفظ بلادنا من كل شر، ويديم علينا الأمن والرخاء والاستقرار.