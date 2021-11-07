شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية في ذكرى البيعة : المملكة واصلت التنمية والبناء رغم الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • المملكة وضعت سلامة المواطن والمقيم أولية قصوى لا تقبل انصاف الحلول

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم .

وقال سموه في كلمته بهذه المناسبة : " تحل علينا الذكرى السابعة لمبايعة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - , يسرني أن أهنئ جميع أفراد الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا ونحن نعيش في هذا العهد الزاهر الذي منح فيه المواطن وكل من يقيم على هذه البلاد الطاهرة أولية بالغة من الاهتمام والرعاية الطبية الكاملة وتجلى ذلك أثناء جائحة كورونا لتصبح المملكة مثالاً حياً يُحتذى به في الرعاية والاهتمام لسيطر التاريخ بأحرف من نور أنها في مقدمة الدول التي وضعت سلامة وصحة المواطن والمقيم أولية قصوى لا تقبل انصاف الحلول ، ومن الدول التي يُحتذى بها في الرعاية الطبية.

وأضاف سموه : أنه في هذا العهد الزاهر عهد سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ رعاه الله ـ واصلت المملكة مشاريع التنمية والبناء والتطوير والتحديث رغم ما يمر به العالم من جائحة انهكت الدول في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية منها ، إلا أن المملكة مضت بخطى ثابتة لاكمال مسيرة التنمية المرسومة في ظل رؤية 2030 لتتوالى الانجازات العملاقة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.