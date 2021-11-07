شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث روبوت لجراحات المفاصل بمستشفى الحرس الوطني بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الأول في المملكة والخامس عالميا مدعم بذكاء اصطناعي على أعلى مستوى

دشن مستشفى الإمام عبدالرحمن بن فيصل للحرس الوطني بالدمام اليوم الأحد، أحدث روبوت لجراحات المفاصل، الذي يعد الأول في المملكة والخامس عالميا بحضور عدد من الاطباء والمتخصصين في مجال الجراحة.

واوضح استشاري جراحة العظام والمفاصل والعمود الفقري بالمستشفى الدكتور خالد العسيري في حديث ( لليوم ) ، بان مستشفى الامام عبدالرحمن ال فيصل اول من بدء باستخدام النسخة الحديثة من الجهاز حيث ان المستشفى هو المركز الاول على مستوى المملكة الذي تتواجد فيه النسخة الحديثة والخامس عالميا ، و هي مدعمة بذكاء اصطناعي على أعلى مستوى يسمح للجراح التفاعل اثناء اجراء العملية مع الروبوت لاعطاء نتائج افضل لتركيب المفصل الصناعي وتم عمل عمليات عديدة بالروبوت واثببت نجاحها على صعيد العمليات وما بعد العمليات ، والنتائج جدا ممتازة وقل الالم بعد العملية واستطاع المريض الخروج في وقت اقصر والنتائج الاولية مبشرة على صعيد توزان المفصل وعمره الافتراضي .

وثمن العسيري دعم المملكة اللا محدود في الرعاية الصحية وان هذا ما ينعكس على جودة الخدمات الصحية وتوفير ما يساعد الاطباء والجراحين على توفير الرعاية الصحية العالية والتأكيد أن الشؤون الصحية بالحرس الوطني تحرص على متابعة كل جديد في مجال التقنيات الطبية واستخدام ما يعود بالنفع على صحة المرضى ونشر هذه التقنية لكافة الجراحين، ومواكبة رؤية المملكة 2030 في إدخال التقنيات المميزة في المجال الطبي، وكل ما من شأنه الـرقي بصحة المواطن في المملكة.