الأزهر يحذر العراقيين من "أصحاب النيات الخبيثة" بعد محاولة اغتيال الكاظمي

محمد بن مسعود - الدمام - علق الأزهر على محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، صباح اليوم، محذرا العراقيين ممن لا يريدون استقرار العراق.
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وأكد الأزهر وقوفه إلى جانب العراق ضد كل ما يهدد أمنه واستقراره، بحسب تدوينة نشرتها الصفحة الرسمية لـ “الأزهر الشريف” على “تويتر”، اليوم الأحد.
وأكد الأزهر أنه يدين بشدة محاولة اغتيال الكاظمي، موجها الدعوة لجموع العراقيين لكي يتكاتفوا ويتحدوا من أجل إعلاء مصلحة العراق والوقوف في وجه أعدائه.
وقال الأزهر إنه يجب تفويت الفرصة على من وصفهم بـ”أصحاب النيات الخبيثة ممن لا يريدون الخير لهذا البلد العربي الكبير”، معربا عن تمنياته للعراق بأن يتمتع العراق بالاستقرار والرخاء.
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، وصف يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الهجوم بـ “الاعتداء الإرهابي الجبان، مؤكدا أنه يمثل “استهدافا خطيرا للـدولة العراقية”.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية أن المهاجمين استخدموا 3 طائرات مسيرة، مؤكدة أنه تم إسقاط اثنين منهم، بينما لم يتسبب الهجوم في أي أضرار لرئيس الوزراء العراقي.
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من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟
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