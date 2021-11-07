مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون صلواتهم في باحاته.. بينهم وزير إسرائيلي سابق.. فيديو وصور

محمد بن مسعود - الدمام - اقتحم المئات من المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، ظهر اليوم الأحد، عن دائرة الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس المحتلة، أنه من بين مئات المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى، حوالي 28 من عناصر المخابرات الإسرائيلية، و10 من طلاب المعاهد الدينية المتشددة.

وأكدت الوكالة أن أوري أريئيل، وزير الزراعة الإسرائيلي السابق، قد شارك في اقتحام المسجد الأقصى، حيث تفرق العشرات أو المئات من المستوطنين على شكل مجموعات متفرقة، وقاموا بتنفيذ أو إجراء جولات استفزازية في باحة المسجد، بالتوازي مع أدائهم طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

وأكدت الوكالة الفلسطينية أن الفلسطينيين يقومون، دوما، باقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، من أجل فرض أمر واقع والسيطرة عليه، بالتوازي مع ما تشهده مدينة القدس القديمة وبواباتها من إجراءات عسكرية مشددة، تقضي بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى.

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