الأمن العراقي يعثر على مقذوفات لم تنفجر أعلى سطح منزل “الكاظمي”

عثرت قوات الأمن في العراق، اليوم الأحد، على مقذوفات لم تنفجر أعلى سطح منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من بقايا محاولة اغتياله، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع” دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وظهر “الكاظمي” في مقطع مصور نشره مكتبه، وهو يرأس اجتماعًا مع كبار قادة الأمن؛ لبحث هجوم الطائرات المسيرة.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني عن تعرّض الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بـ3 طائرات مسيَّرة مفخَّخة.
07 نوفمبر 2021 – 2 ربيع الآخر 1443 03:03 PM
ترأّس اجتماعًا مع كبار القادة لبحث الهجومالأمن العراقي يعثر على مقذوفات لم تنفجر أعلى سطح منزل “الكاظمي”
عثرت قوات الأمن في العراق، اليوم الأحد، على مقذوفات لم تنفجر أعلى سطح منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من بقايا محاولة اغتياله، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع” دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وظهر “الكاظمي” في مقطع مصور نشره مكتبه، وهو يرأس اجتماعًا مع كبار قادة الأمن؛ لبحث هجوم الطائرات المسيرة.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني عن تعرّض الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بـ3 طائرات مسيَّرة مفخَّخة.
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