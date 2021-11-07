ليبيا تبدأ تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً.
وأفاد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحافي، بأن قبول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة يستمر حتى 22 نوفمبر ومجلس النواب إلى 7 ديسمبر، وفقاً لـ”رويترز”.
وقال “السايح”: “سنبذل ما بوسعنا لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة”.
07 نوفمبر 2021 – 2 ربيع الآخر 1443 03:02 PM
يستمر التقديم إلى 22 نوفمبر و7 ديسمبرليبيا تبدأ تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً
أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، اليوم الأحد، بدء تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية غداً.
وأفاد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحافي، بأن قبول طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة يستمر حتى 22 نوفمبر ومجلس النواب إلى 7 ديسمبر، وفقاً لـ”رويترز”.
وقال “السايح”: “سنبذل ما بوسعنا لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة”.
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