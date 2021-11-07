محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : امير سعودي بارز يبدأ انقلاب عسكري على بن سلمان (فيديو)

استطاع الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، المُقال من قيادة قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الفرار من سجنه في الرياض، وبدأ انقلابا عسكريا وامنيا كبيرا على ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، حسب ما نشر موقع “اسرار السعودية” على قناته بمحرك “يوتيوب”.

وكشف موقع “اسرار السعودية” أن الأمير فهد بن تركي، استطاع الفرار من سجنه بالعاصمة السعودية الرياض، بعدما اصدرت محكمة سعودية عسكرية، حكم اعدامه بتهمة الخيانة الكبرى والتآمر على الملك، هو الاول في تاريخ السعودية، بحق احد امراء الاسرة المالكة.

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موضحا أن “الامير فهد بن تركي، اطلق هجوما حادا في اول تصريح له عقب فراره من السجن، قال فيه: إن محمد بن سلمان لا يستحق ولاية العهد وقيادة وزارة الدفاع، وورط المملكة في ازمات عدة، تسببت في تراجعها على مختلف المستويات، بينها حرب اليمن”.

وذكر الموقع إن الامير فهد بن تركي، أكد أن “محمد بن سلمان خطر على المملكة والمنطقة، لافتقاده مؤهلات الحكم واتباعه اهواءه. وأعلن عن تشكيل تكتل عسكري وأمني واسع، لوقف تهوره وانتهاكاته لحقوق الانسان في المملكة، وجرائمه بحق افراد الاسرة والمعارضين لحماقاته”.

تولى الامير فهد قيادة العمليات الخاصة المشتركة لعملية “عاصفة الحزم واعادة الامل” في اليمن وجرى تعيينه في فبراير 2018 قائدا للقوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وقبل ذلك، وتحديداً في 2017، عُين قائداً للقوات البرية السعودية، بجانب ترقيته إلى رتبة فريق ركن.

لكن الملك سلمان وبموجب رفع من ولي عهده ووزير الدفاع محمد بن سلمان اصدر في سبتمبر 2020م قرارا بإنهاء خدمات الفريق فهد بن تركي واحالته للتقاعد هو نجله نائب امير منطقة الجوف، واحالتهما وعدد من الضباط للتحقيق في “تعاملات مالية مشبوهة بوزارة الدفاع” السعودية.

والأمير الضابط فهد بن تركي، هو حفيد مؤسس المملكة عبد العزيز آل سعود، من ابنه الـ21 تركي الثاني، ووالدته هي الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، ومتزوج من عبير، ابنة الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وله منها ابن واحد (عبدالعزيز) وثلاث بنات.