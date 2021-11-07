هل يمكن زراعة الأرز بصحراء الربع الخالي؟ مهندس سعودي يوضح

الرياض - محمد عبدالله - اقترح عبدالعزيز السحيباني، مهندس مدني مهتم بالتنمية العامة والتخطيط الاستراتيجي، زراعة الأرز في صحراء الربع الخالي، وذلك باستخدام مياه بحر الخليج على غرار التجربة الصينية.

وقال "السحيباني"، في تصريحات لبرنامج "120"، عبر فضائية "الإخبارية"، إنَّ هناك مناطق منخفضة بمساحات كبيرة، شمال شرق صحراء الربع الخالي، مشيرًا إلى أنه يرجح أنها كانت جزءًا من الخليج قبل انحساره.

وأضاف المهندس المدني، أن مستوى الانخفاض هذا قد يسهل عملية انسياب مياه الخليج إلى تلك المناطق دون الحاجة لمضخات، مما يسهل أعمال الزراعة بها عن طريق حفر قناة لوصول المياه إلى تلك المناطق المنخفضة.

وأوضح المهندس عبدالعزيز السحيباني، أنه يمكن بداية المشروع بتجربة منطقة صغيرة لتحديد مدى إمكانية تحمل الأرز للملوحة العالية في مياه الخليج، مع الوضع في الاعتبار إمكانية تخفيض درجة تلك الملوحة ووصول مياه عذبة لتلك المزارع، مشيرًا إلى أن إقامة هذا المشروع لن يكلف مبالغ طائلة وتكاليفه قليلة.

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