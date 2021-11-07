الحربي يتوقع يومًا ممطرًا وسحبًا رعدية على عدة مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالله الحربي، يوما ممطرًا على مرتفعات تهامة وجازان، وعسير، والباحة، والطائف، وحرات شمال مكة.

كما توقع أن تتوسع السحب الرعدية لمناطق شرق المرتفعات والبرديات، وستكون مرجحة في خميس مشيط وجنوبه، وجرب وتباله وغرب بيشة وميسان والشفا وأجزاء من الطائف والطائف أحلى.

وقال الحربي: بوجه عام بمشيئة الله سحب وسمية سيلية.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية؛ كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية من البحر الأحمر.

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