الإحصاء الخليجي: 83.5 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالسعودية 98%

الرياض - محمد عبدالله - تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي 83.5 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة العربية السعودية 98%.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 83.569.962 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2.523.438 حالة.

كما بلغ إجمالي حالات التعافي 2.495.631 حالة، وإجمالي حالات الوفاة وصل إلى 19520 حالة حتى يوم أمس السبت.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالمملكة العربية السعودية 98%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.

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