أخصائي تغذية يحدد الطريقة المثالية لتجميد اللحوم والخضراوات

الرياض - محمد عبدالله - حذر أخصائي أول التغذية، صالح الجعفري، من تجميد بعض الأطعمة مثل البيض والخضراوات الورقية والتوابل، مشيرًا إلى أنه يصعب تجميدها، ويسبب التجميد بعض المشاكل مثل التقشر أو تغير في اللون والخصائص.

وقال "الجعفري"، في تصريحات لبرنامج "صباح السعودية" عبر فضائية "السعودية"، إنه من الأفضل تقطيع اللحوم والدواجن والأسماك لقطع صغيرة حسب الحاجة وحفظها بشكل جيد سواء في أكياس أو حافظات بلاستيكية وتبريدها لمدة 6 ساعات على الأقل قبل نقلها إلى التجميد، وذلك للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة.

وأضاف أخصائي التغذية، أن الخضراوات لها طريقة مختلفة لتجميدها، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يتم سلقها أولاً على درجة حرارة عالية لتثبيط الإنزيمات التي تسبب إفسادها وتغير طعمها، ومن ثم اللجوء إلى تجميدها.

ولفت "الجعفري"، إلى أن الطعام غير المطبوخ كاللحوم وغيرها يمكن حفظها مجمدة لمدة قد تصل إلى 6 شهور وأكثر، فيما تقل جودة الطعام المطبوخ إذا زادت مدة حفظها على 3 شهور كحد أقصى، مؤكدًا أن فساد الأغذية يظهر على لونها وانبعاث رائحة كريهة أو حتى القوام، وكلها علامات تشير إلى فساد الطعام.

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