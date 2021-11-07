لعملاء أنظمة التقاعد.. 3 خطوات للاستفادة من خدمة إخطار العودة للعمل

الرياض - محمد عبدالله - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن عملاء أنظمة التقاعد يمكنهم الاستفادة من خدمة "إخطار العودة للعمل"، حال العودة للعمل بعد التقاعد ودون الحاجة لمراجعة المؤسسة.

وأوضحت "التأمينات الاجتماعية"، أن الخدمة تتيح للمتقاعد تسجيل تاريخ وبيانات العودة إلى العمل في القطاع الحكومي (مدني - عسكري) بعد استلام معاش تقاعدي واحد على الأقل.

وحددت التأمينات الاجتماعية، خطوات الحصول على الخدمة، على أن يكون مقدم الطلب متقاعدا -سابق- تم تخصيص معاش تقاعدي له، كالتالي:

1- تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد.

2- اختيار خدمة "اخطار العودة للعمل" من قائمة الطلبات.

3- إدخال البيانات المطلوبة وتقديم الطلب.

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