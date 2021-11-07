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هل يجوز أن يقول المصلي في ركوعه وسجوده «سبحانك» فقط؟«"الفوزان» يجيب

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الرياض - محمد عبدالله - أوضح الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، حكم من يصلي ويقول في ركوعه وسجوده "سبحانك" وأحيانًا لا يذكر شيئا إلا هذا الدعاء.

وقال "الفوزان"، في مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر"، إن المصلي عليه أن يقول في ركوعه ما ورد وهو "سبحان ربي العظيم"، وفي سجوده "سبحان ربي الأعلى".

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء، بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لصحابته الكرام، حين نزل قوله تعالى "فسبح باسم ربك العظيم" فقال النبي اجعلوها في ركوعكم، وحين نزل قوله تعالى "سبح اسم ربك الأعلى" قال النبي الكريم اجعلوها في سجودكم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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