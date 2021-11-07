إغلاق 11 منشأة تجارية وتحرير 56 مخالفة للتدابير الاحترازية بالباحة

الرياض - محمد عبدالله - نفذت أمانة منطقة الباحة والبلديات التابعة لها 5178 جولة رقابية، على المنشآت التجارية في مدن ومحافظات المنطقة شملت المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحال الحلاقة وما في حكمها، ونتج عنها إغلاق 11 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 56 مخالفة للتدابير الاحترازية.

وذكر أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وستُطبق جميع العقوبات من إغلاق للنشاط وفرض الغرامات المالية.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات الصحية ومخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال الاتصال على الرقم الموحّد للبلاغات البلدية ٩٤٠.